Na letadle něco montují, hlásila zesnulá letuška před startem Prigožinova tryskáče

„Říkala, že let byl vnitrostátní. Čekali na telefonát, kdy poletí. Co se týče údržby letadla, řekla, že buď to byla údržba, nebo to byla jen oprava letadla, něco takového. Čekali na rozkaz ke vzletu,“ uvedl podle zmiňovaného kanálu příbuzný letušky.