Masivní naleziště fosfátů v Norsku. Mohlo by uspokojit poptávku na příštích sto let

Obrovské podzemní naleziště vysoce kvalitních fosfátů našla v Norsku místní společnost Norge Mining, která jej označila za vůbec největší na světě. Ložisko by přitom mělo být natolik velké, že by mohlo uspokojit poptávku po hnojivech, solárních panelech a bateriích do elektromobilů na příštích sto let. Informuje o tom zpravodajský web Euractiv.

Foto: Hakon Mosvold Larsen, ČTK/AP Těžební věž v Norsku.

Článek Podle odhadů společnosti má nově objevené norské ložisko objem nejméně 70 miliard tun, což by v případě potvrzení téměř zdvojnásobilo celosvětové zásoby, které americká geologická služba United States Geological Survey (USGS) odhadla na 71 miliard tun. „Když nyní v Evropě najdete něco tak velkého, něco, co je větší než všechny ostatní zdroje, které známe, tak je to skutečně významné,“ řekl Michael Wurmser, zakladatel společnosti Norge Mining. „Tento objev je skutečně skvělou zprávou, která by přispěla k cílům návrhu (Evropské) komise týkajícího se zákona o kritických surovinách,“uvedl pro Euractiv nejmenovaný mluvčí exekutivy EU. Zdaleka největší ložiska fosfátu na světě o objemu zhruba 50 miliard tun se nacházejí v oblasti Západní Sahary v Maroku. Další významná naleziště se podle USGS nachází v Číně (3,2 miliardy tun), Egyptě (2,8 miliardy tun) a Alžírsku (2,2 miliardy tun). Nizozemsko ukončí těžbu na obřím plynovém poli Groningen Ekonomika Zemědělství, elektromobily, ale i solární panely Asi 90 % celosvětově vytěžených fosfátů se používá v zemědělství k výrobě fosforečných hnojiv. Používá se však i při výrobě solárních panelů, baterií do elektromobilů nebo polovodičů a počítačových čipů. „Proto se domníváme, že fosfor, který můžeme vyrábět, bude pro Západ důležitý, jelikož poskytuje autonomii,“ uvedl Wurmser. Podle průmyslové koalice Critical Raw Materials Alliance se známé zásoby vysoce kvalitních fosfátů pomalu vyčerpávají a mimo Evropu je má v držení pouze čtyři nebo pět velkých dodavatelů. „Nízká nabídka v kombinaci s vysokou poptávkou znamená růst cen,“ dodává Wurmser. Rafinace fosforu je také proces s vysokou uhlíkovou stopou, což znamená, že se většina tohoto odvětví v současnosti nachází v Číně, Vietnamu a Kazachstánu. „To je jeden z důvodů, proč se v Evropě tato surovina již nevyrábí. Před mnoha lety se vyráběla v Nizozemsku, tam ji ale kvůli silnému znečištění zastavili,“ vysvětlil zakladatel těžařské společnosti. Vedle fosfátů obsahují nově nalezená norská ložiska také vanad a titan, které EU také označuje jako kritické suroviny, a to zejména pro letecký a obranný průmysl. Wurmser ovšem neuvedl, jak velká tato ložiska jsou. Podle Wurmsera projekt těžby norská vláda „velmi podporuje“. V prosinci navíc prohlásila, že všechny projekty, které se týkají těžby kritických surovin v Norsku, budou podléhat zrychlenému schvalovacímu procesu. Jak navíc uvedla společnost Norge Mining, základní předpoklady pro všechny těžební licence firma již má, což by mohlo znamenat, že k začátku těžby dojde již v následujících letech. Na světě není dost minerálů na rychlý přechod k elektromobilitě, tvrdí Toyota AutoMoto Ne každý ale souhlasí Jak uvedl server Euractiv, Evropská komise ve svém březnovém návrhu zákona o kritických surovinách (CRM) zařadila fosfor a fosfátové horniny pouze mezi „kritické“ nerosty, nikoli „strategické“, díky čemuž se na ně nevztahuje zrychlený schvalovací proces. „Důležité je, aby úředníci v Bruselu pochopili strategický význam těchto surovin,“ řekl Wurmser. Evropská komise totiž tvrdí, že fosfor sice je „vysoce relevantní materiál pro výrobu baterií“, ale že fosfátové horniny jsou natolik „hojné“, že je není třeba klasifikovat jako „strategické“. Navrhovaný březnový zákon o CRM v současné době posuzuje Evropský parlament a členské státy EU, a to s cílem přijmout jej v konečné podobě pravděpodobně ještě v tomto roce. Zda k tomu však dojde, zatím není jasné.