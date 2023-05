Na světě není dost minerálů na rychlý přechod k elektromobilitě, tvrdí Toyota

Snahy automobilek a států co nejrychleji opustit spalovací motory a jezdit jen na elektřinu, zhatí podle Gilla Pratta nedostatek surovin. Jednou jich má být dost, ale potrvá to desítky let.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ilustrační foto

Článek Lákadlo elektromobility v podobě nulových emisí z výfuku při jízdě vozidla je pro řadu států a řadu automobilek tak silné, že chtějí přejít výhradně na jízdu na elektřinu - a chtějí to rychle. Jenže to má úskalí. Kromě těch dobře známých, jako např. vysoká cena, Toyota poukazuje na jedno další, dost možná závažnější. Pro rychlý a masový přechod na elektromobilitu nebude dost minerálů, alespoň podle Gilla Pratta, šéfa Výzkumného institutu Toyoty. Řekl to před summitem G7 v Japonsku. „Jednou budou omezení zdrojů za námi, ale nyní ještě po mnoho let nebudeme mít dostatek materiálů pro baterie a energie z obnovitelných zdrojů pro nabíjení na to, aby mohly být elektromobily jediným řešením,“ cituje Pratta agentura Bloomberg. Vodík hraje klíčovou roli v budoucnosti Toyoty, říká šéf evropské divize AutoMoto „Materiálů i dobíjecí infrastruktury, která bude využívat obnovitelné zdroje, bude jednou dostatek. Ale potrvá desítky let, než budou fungovat dostatečně kapacitní doly na minerály pro baterie, elektrárny využívající obnovitelné zdroje, přenosové sítě a zařízení pro ukládání energie,“ pokračoval Pratt. Toyota po stránce elektromobilů zaostává za řadou jiných značek. Soustředí se totiž na plug-in hybridy, hybridy a vozy s vodíkovými palivovými články. Elektrický pohon je podle ní důležitou alternativou, ale neměl by být jedinou možností, jak pohánět auto. Pratt se dříve nechal také slyšet, že vsadit všechno na kartu elektromobility není jen špatné obchodní rozhodnutí, ale je špatné i pro životní prostředí. V lednu letošního roku hovořil o tom, že automobilový průmysl se bude brzy potýkat s nedostatkem lithia, klíčového pro výrobu trakčních baterií elektromobilů. Vyrobit miliony hybridních aut, která také používají do baterií lithium, má podle něj větší smysl, větší dopad na celkové snížení emisí CO2, než stejné množství lithia rozdělit mezi menší počet elektromobilů. „Nedostatky jasně ukážou, že jedna možnost nevyhovuje všem a že nejlepší řešení je mix různých typů pohonů,“ řekl tehdy. Extrémní růst cen lithia brzdí snahy zlevnit elektromobily AutoMoto