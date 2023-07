Maďarský parlament o vstupu Švédska do NATO nakonec zase nejednal

Vstup Švédska do NATO tak nadále blokuje Turecko a Maďarsko. Šéf turecké diplomacie Hakan Fidan v pátek potvrdil, že turecký parlament projedná švédskou žádost o vstup do NATO v říjnu, na své první řádné schůzi po letní pauze.

Vláda premiéra Orbána avizované hlasování o vstupu Švédska do NATO už dříve několikrát odsunula, ačkoliv členové kabinetu tvrdí, že členství severské země v alianci podporují.

Finsko, které podalo přihlášku do NATO spolu se Švédskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, vstoupilo do aliance v dubnu. Schválení vstupu Švédska do aliance odkládá Maďarsko už rok.