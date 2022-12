Žena simulovala porod a letadlo nouzově přistálo v Barceloně. Tam z něj utekli migranti

Posádka letadla směřujícího z marocké Casablanky do Istanbulu s 228 pasažéry požádala o nouzové přistání v Barceloně ráno kolem půl páté kvůli tomu, že jedna cestující uvedla, že začíná rodit. Na letiště kvůli tomu dorazila sanitka a také policie.

Po přistání z letadla vyběhlo 28 cestujících, z nichž 13 policie zadržela a těhotnou ženu převezla do nemocnice.

Tehdy šlo o letoun marockých aerolinií, který rovněž směřoval z Casablanky do Istanbulu. Po přistání utekly dvě desítky pasažérů, kteří se tak pokusili nelegálně dostat do Evropské unie. Cestující, který si stěžoval na zdravotní potíže, byl dopraven do nemocnice, kde lékaři zjistili, že problém předstíral.