Lavrov americké vízum nakonec dostal, může na Valné shromáždění OSN

„Dnes (v úterý) byla (ministru zahraničí Sergeji) Lavrovovi a několika jeho spolustraníkům vydána víza. Ministerstvo doufá v co nejrychlejší vydání víz ostatním členům delegace a také v rychlé vyřešení logistických problémů,“ cituje TASS ruské ministerstvo zahraničí.

Již 77. Valné shromáždění OSN začalo v úterý v New Yorku, nejvyšší představitelé členských zemí by měli se svými projevy vystoupit v týdnu od 20. do 26. září.