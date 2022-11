Kreml chce víc regulovat obsah na internetu, aby omezil kritické hlasy

Kreml se kvůli šířící se kritice vůči armádě snaží ovládnout ruský informační prostor. V ranní svodce to uvádí washingtonský Institut pro studium války (ISW). Státní duma do konce roku projedná zákon, který by omezoval obsah na internetu.

