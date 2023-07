Klášter u Palerma lehl popelem, zachránili jen lebku svatého Benedikta

„Je těžké pochopit, že to všechno opravdu zmizelo. Není to kvůli pobožnosti, protože je to kostel, ale jde o vzpomínky a historii našeho města,“ řekla Letizia Maria Tantillová. Z vitríny v kostele se jí podařilo zachránit jen lebku patrona města, svatého Benedikta, zbytek mumifikovaného těla shořel.