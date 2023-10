Fico opětovně útočí na Čaputovou

Předseda Směru kritizuje Čaputovou za to, že odmítla jmenovat kandidáta Slovenské národní strany (SNS) Rudolfa Huliaka ministrem životního prostředí, a tím zdržuje jmenování nové vlády. „Pokud by prezidentka chtěla, ale ona nechce, má prosté řešení. Jmenuje celou vládu bez pana Huliaka a pověří některého z ministrů, aby dočasně řídil ministerstvo životního prostředí,“ uvedl Fico.

Předseda Směru tvrdí, že Čaputové její „chlebodárci“ zakázali opětovně kandidovat, protože „po katastrofálním výkonu je nezvolitelná“. „Tím zabili dvě mouchy jednou ranou. Zbavili se prezidentky a současně jí uvolnili ruce na špinavou práci, kterou by si v případě opětovné kandidatury nemohla kvůli důležitému veřejnému mínění dovolit,“ hlásá Fico.

Prezidentka urobila všetko, aby zmarila referendum o predčasných voľbách. Teraz robí všetko pre to, aby marila výsledky týchto predčasných volieb.

„Nejdříve souhlasila s termínem parlamentních voleb až 30. září, i když předtím jasně trvala na volbách do 30. června. Postavila si tzv. úřednickou vládu, která se tu už několik měsíců doslova válí, ale za to plní to nejpodstatnější: dělá vše, abychom byli nuceni kupovat nesmyslné americké zbraně, jako jsou například vrtulníky pro námořní pěchotu,“ konstatoval předseda Směru.