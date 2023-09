Fico má dva týdny před volbami na Slovensku pohodlný náskok

Parlamentní volby na Slovensku by začátkem září vyhrála strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica s dvaadvacetiprocentní podporou voličů. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research Slovakia, který ve čtvrtek zveřejnil deník SME .

Na druhém místě by se umístilo dosud mimoparlamentní hnutí Progresivní Slovensko (PS) vedené Michalem Šimečkou s podporou 18,1 procenta. Třetí by skončila strana Hlas-sociální demokracie dalšího expremiéra Petera Pellegriniho se ziskem 11,4 procenta.

Do parlamentu (Národní rady) by se však nedostala koalice vedená hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, které se zúčastní voleb v koalici se stranami Za lidi a Křesťanská unie. Jako koalice musí pro vstup do parlamentu překročit sedmiprocentní hranici a agentura jí naměřila podporu jen 6,1 procenta.