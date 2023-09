S debilem se nejedná. Fico schvaluje ránu pěstí Matovičovi

Kaliňák k automobilu nejdříve přistoupil a pokusil se Matovičovi vytrhnout mikrofon z ruky. „Jdi do pr*ele, mafiáne Kaliňáku,“ řval Matovič na Kaliňáka, který se ho o mikrofon snažil připravit vícekrát.

Matovič se následně svého soka pokusil kopnout do hrudi, což Kaliňáka naštvalo natolik, že se celým tělem vrhl okýnkem do auta. Posléze se na scéně vedle Kaliňáka objevil i druhý muž, který Matoviče udeřil pěstí do obličeje.