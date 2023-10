Fico jednal s potenciálními koaličními partnery. Vládu zatím neoznámili

Podle Fica se při jednáních věnuje pozornost především příštím krokům nové vlády. „Pokud bychom začali nějakým porcováním země, tak se nikam nedostaneme. O to je to náročnější,“ dodal předseda Směru.

Prezidentka Čaputová však jasně naznačila, že pokud by na funkci ministra vnitra byla nominována obviněná osoba, měla by se jmenováním takového kandidáta problém. „Osoba obviněná, která by měla být ministrem vnitra a pod kterou by měl spadat policejní sbor a policejní prezident, to bych považovala za velmi spornou nominaci,“ řekla hlava státu v nedělním diskusním pořadu televize Markíza.