Fico se vymezoval vůči Pavlovi i Fialovi

„Dělám to už počtvrté a plně si uvědomuji, že zdrženlivost v silných vyjádřeních, je to nejlepší, co mohu teď udělat,“ uvedl Fico ve videu k jednání o vládě po nedávných volbách.

Fico ve videu rovněž vyčítal českému prezidentovi Petru Pavlovi, že je prý za zrušení práva veta v Evropské unii.

„Řeknu to na plná ústa. Pokud nám vezmou právo veta, celou Evropskou unii budou řídit pouze Německo a Francie. My budeme jen němě přihlížet a realizovat rozhodnutí, s nimiž absolutně nesouhlasíme. Bez práva veta ztrácí členství v Evropské unii význam,“ konstatoval Fico.

V případě rozšíření EU je na místě debata o omezení práva veta, navrhl Pavel

„Pokud budu vést slovenskou vládu, spojím se s každým předsedou vlády se stejným názorem a uděláme vše proto, aby se takovéto šílenství nikdy na půdě Evropské unie neudálo,“ dodal předseda Směru ve videu.

Reagoval tak na Pavlova slova, že by se měla vést debata, jak zlepšit efektivitu Evropské unie, a to včetně diskuse nad rozšířením hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech na úkor práva veta. Pavel sám ale později odmítl, že by se tím přímo vyslovil pro omezení práva veta.

Fica rovněž „vyrušilo“ vyjádření českého premiéra Petra Fialy, že nepovažuje za zcela šťastné, pokud by Slovensko přestalo s vojenskými dodávkami na Ukrajinu.

„Za prvé, nepatří se komentovat suverénní rozhodnutí suverénního státu. Za druhé, ani toto prohlášení pana premiéra Fialy nezmění nic na záměru Směru ukončit vojenské dodávky na Ukrajinu,“ zdůraznil vítěz nedávných parlamentních voleb.

„S těmi zbraněmi je to jako se sankcemi proti Ruské federaci. Navzdory masivním sankcím ruská ekonomika roste a ta v Evropské unii, která sankce vymýšlí, klesá. Už jsem jednou použil slavný výrok ze slavného českého filmu Pelíšky: soudruzi z Bruselu udělali někde chybu,“ parafrázoval Fico.

Avizoval, že nová slovenská vláda bude muset na půdě Evropské unie vetovat navrhovaná nová migrační pravidla. „Slovensko je suverénní země a my sami rozhodneme, koho na našem území přivítáme a koho nikoliv,“ zdůraznil předseda strany Směr v reakci na to, že by si měla země vybrat, zda dobrovolně přijme na své území určitý počet nelegálních migrantů, nebo za každého nepřijatého zaplatí.

Parlamentní volby vyhrál Směr se ziskem téměř 23 procent hlasů. Podle kuloárních informací Směr vytvoří pravděpodobně vládu se stranou Hlas-sociální demokracie a Slovenskou národní stranou. Nová vládní koalice by měla ve 150členném parlamentu 79 hlasů.