EU došla s Íránem trpělivost. Chystá sankce kvůli dronům a zařízne jadernou dohodu

Plán uvalit sankce na Írán za dodávky zbraní do Ruska přichází v době, kdy se objevily zprávy, že se Teherán chystá dodat Rusku kromě dronů i rakety. Íránské sebevražedné drony Šahíd -136 Moskva využívá k útokům na Ukrajinu. Nejméně 28 jich dopadlo na Kyjev, což si vyžádalo několik lidských životů. Teherán podle listu The New York Times poslal na okupovaný Krym také experty, kteří ruské vojáky cvičí v zacházení s drony.