Drony už pomáhá Ukrajincům sestřelovat izraelský systém

Podle listu The Times of Israel se tak již stalo. Izraelský vojenský dodavatel podle něj poskytuje přes Polsko Ukrajině systém proti dronům. Společnost, kterou list nejmenoval, sdělila izraelskému ministerstvu obrany, že systémy míří do Polska a že si nebyla vědoma, že Varšava je pouze prostředníkem, který systém předá na Ukrajinu.