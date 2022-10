Íránští instruktoři učí na Krymu ruské vojáky ovládat drony

Írán vyslal na poloostrov Krym instruktory, kteří pomáhají ruským vojákům ovládat íránské drony používané k útokům na Ukrajinu. Uvedly to deník The New York Times a stanice CNN s odkazem na americké činitele obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb.

Foto: Reuters Dron Šahíd-136 nad Kyjevem