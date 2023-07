Čech na severu Rhodu: O požárech jsme tu ani nevěděli

„Storno mi nenabídli. Paní se mě snažila uklidnit, že kdyby byl problém, tak by volali sami,“ uvedla Monika. Cestovní kancelář ji prý řekla, že situace na severu je bezpečná, a proto tedy není důvod ke stornu nebo ke změně jejího pobytu v hotelu The Residence, který leží na severu ostrova asi sedm kilometrů od letiště a jen několik kilometrů od hlavního města.

Nebál se ani Martin, který na ostrov přiletěl v pátek se svojí rodinou s Čedokem. „Vůbec. Ani žádný dým nebyl vidět. Divím se, oproti Hřensku, tam to bylo cítit až do Prahy, tady jsem nic necítil,“ přirovnával Martin požár na Rhodu k tomu loňskému v Českém Švýcarsku.

„Že byl tady nějaký požár, to se obecně vůbec nevědělo. My jsme žádnou informaci neměli, že hoří, nebylo to v tisku, nikde,“ uvedl otec dvou dětí, který svoji rodinu vzal do hotelu Kolymbia Sun jen pár set metrů od moře.