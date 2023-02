Belgičan má doma hangár plný tanků Leopard 1. Chtěl by je vidět na Ukrajině

Je majitelem dvou společností v obranném průmyslu a vlastní hangár plný tanků Leopard 1, které získal z druhé ruky. Freddy Versluys nechce být oslovován jako překupník zbraní, ale rád by těžkou techniku prodal. Zájem má hned několik vlád, včetně ukrajinské. Právě tam by tanky viděl nejraději, uvedl list The Guardian.

Belgičan má plný sklad starých tanků Leopard 1, chce je poskytnout UkrajiněVideo: Reuters