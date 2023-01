Rusové mají z Leopardů či Abramsů vítr. Vojákům nabízí miliony za zničené tanky

Firma dále informovala, že pokud by se země Severoatlantické aliance v budoucnu rozhodly dodat také bojové letouny F-15 a F-16, vypíše za sestřelení jednoho letounu odměnu ve výši 15 milionů rublů (4,7 milionu korun).

„Rozhodnutí předat západní tanky Kyjevu ukazuje, že NATO nedodává Ukrajině jenom obranné zbraně. To ukazuje na nutnost podporovat naši armádu. Děláme to od prvního dne zahájení speciální vojenské operace (invaze na Ukrajinu pozn. red.) a budeme to dělat i nadále,“ uvedl dále Fores.