Šéf MOV odsoudil evropské politiky, kteří nesouhlasí s návratem Rusů do sportu

Nemělo by se to týkat sportovců, kteří aktivně podporují válku na Ukrajině, ani příslušníků ruské armády.

Bach už při prezentaci nových doporučení upozorňoval, že politické tlaky považuje za nepřijatelné. „Pokud by vlády převzaly rozhodování, kteří sportovci se mohou účastnit jakých soutěží, byl by to konec světového sportu, jak ho dnes známe,“ řekl v úterý.