Americký velvyslanec vidí v maďarských vládních billboardech antisemitismus

Kovács konstatoval, že maďarská vláda uplatňuje vůči antisemitismu nulovou toleranci, a to se týká i demonstrací na podporu terorismu.

V rámci již zmíněné národní konzultace se po celém Maďarsku objevily plakáty s fotografií Alexe Sorose a Ursuly von der Leyenové s textem Netancujme tak, jak oni pískají. Podle maďarských médií tím FIDESZ odstartoval svoji kampaň před volbami do Evropského parlamentu, které se konají v příštím roce.

Orbánův kabinet rozeslal občanům v rámci kampaně sugestivní otázky národní konzultace, v níž se mimo jiné ptá, zda by Evropská unie měla vyčleňovat další prostředky pro Ukrajinu. Jiné otázky ankety se věnují dalším tématům rozdělujícím společnost, jako je migrace nebo práva komunity LGBT.

Jedna z otázek například zní: Brusel chce místo nás rozhodnout o tom, s kým máme žít a koho máme pustit do země. Chtějí nás donutit, abychom k nám pustili migranty bez posouzení jejich žádosti. Tím by se v Maďarsku vytvořila migrantská ghetta. Co si o tom myslíte? A - Nesmíme dopustit, aby v naší zemi vznikla migrantská ghetta. B - Musíme přijmout bruselské migrační plány.