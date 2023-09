AfD: Německo bylo poraženo v rozporu s mezinárodním právem

„Spojenci nechtěli Německo osvobodit, ale spíše ho porazit. A udělali to důkladně – v rozporu s veškerým mezinárodním právem,“ napsala dále Steinbachová a pustila se do výčtu zločinů, které podle ní spojenečtí vojáci spáchali: „Masové znásilňování, zbavení volebního práva a vyhnání milionů Němců. To bylo to ‚osvobození‘,“ shrnula na adresu spojenců.