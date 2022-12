EK navrhla další protiruské sankce včetně zákazu dovozu chemikálií a elektroniky

Na unijním sankčním seznamu by podle nového návrhu mohli figurovat poslanci ruské Státní dumy, ministři i regionální politici nebo představitelé armády. Cílí na „klíčové osoby podílející se na brutálních a záměrných raketových úderech Ruska proti civilistům, na únosech ukrajinských dětí do Ruska a na krádežích ukrajinských zemědělských produktů,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.

Zákazem transakcí s dalšími třemi bankami, včetně Ruské regionální rozvojové banky (RRDB), chce Evropská komise zavřít zdroj peněz pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Součástí plánovaného balíku je i zákaz nových investic do těžby v Rusku.

Komise chce také zamezit přístupu Ruska k dronům a bezpilotním letounům, které Moskva používá na Ukrajině. Navrhuje zakázat přímý vývoz motorů pro drony do Ruska i do třetích zemí, jako je Írán, které by je mohly Rusku dodávat, uvedla šéfka EK.