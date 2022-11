Drama na palubě, stevard zemřel během letu do Paříže

Stroj Airbus A321 směřoval do Paříže na letiště Charlese de Gaulla, když stevard Jásir Saleh al Jazídí ve výšce 10,36 kilometru bojoval o svůj život.

Piloti museli nouzově přistát v Irbílu, hlavním městě autonomní oblasti Irácký Kurdistán, aby se dostalo Jásirovi lékařské pomoci. Stevarda okamžitě převezli do nedaleké nemocnice, ale veškerá pomoc už přišla pozdě. Po příjezdu do nemocnice byl prohlášen za mrtvého.

Airbus zůstal v Irbílu zhruba čtyři hodiny, než mohli cestující pokračovat do francouzské metropole. „Národní dopravce vyjadřuje nejhlubší soustrast rodině a blízkým člena posádky a potvrzuje, že let do Paříže proběhl podle plánu,“ uvedla letecká společnost Gulf Air v prohlášení.