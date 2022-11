Brzy přijde silné zemětřesení, varuje geolog Istanbul. Město se na ně chystá několik let

Šlo o druhé zemětřesení v provincii Düzce za posledních 20 let a podle Şengöra experti takové silné zemětřesení v regionu tak rychle znovu neočekávali. Sengör se proto domnívá, že silné zemětřesení zasáhne Istanbul už velmi brzy. „Znovu místní úřady varuji,“ dodal.

Jedno z nejtragičtějších zemětřesení v novodobých dějinách Turecka udeřilo v srpnu 1999 ani ne 100 kilometrů jihovýchodně od Istanbulu. Otřesy o síle 7,6 stupně zasáhly provincii Kocaeli a zabily více než 17 tisíc lidí. Od té doby seismologové varují, že další silné zemětřesení v blízkosti Istanbulu by mohlo udeřit před rokem 2030.

Loni istanbulský starosta Ekrem Imamoglu prohlásil, že studie jeho radnice za rok a půl odhalila, že asi třetina všech budov ve městě by silné zemětřesení nevydržela. Těžce poškozených budov by podle něj mohlo být přes 130 tisíc, což by se dotklo stovek tisíc domácností.