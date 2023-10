Britové zahájí pozorovací lety nad Izraelem, do východního Středomoří posílají dvě válečná plavidla

Británie do 24 hodin zahájí pozorovací lety nad Izraelem a posílá do východního Středomoří dvě válečná plavidla. Podle listu The Times jde o lodi RFA Argus a RFA Lyme Bay. Britský premiér Rishi Sunak zároveň oznámil, že v reakci na útok Hamásu na Izrael posílí ochranu židovských škol a synagog ve Spojeném království.

Foto: Profimedia.cz Britská loď Lyme Bay připlouvá k ústí Temže, aby se dostala do Londýna. Ilustrační foto