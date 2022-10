Bratislavskou prodejnu luxusních hodinek vykradli potřetí za tři roky

3️⃣ X LÚPEŽ V LUXUSNEJ PREDAJNI HODINIEK HUBLOT 👉Policajti bratislavskej krajskej kriminálky sa od včerajšieho večera intenzívne zaoberajú vyšetrovaním lúpežného prepadnutia predajne luxusných hodiniek, ku ktorej došlo krátko po 18.00 h v priestoroch hotela na Hviezdoslavovom námestí. 👉Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Podľa doterajších informácii krátko po 18.00 h zazvonila na zvonček predajne neznáma žena, ktorej pracovník súkromnej bezpečnostnej služby otvoril dvere. Po vojdení ženy do predajne vtrhli dvaja muži maskovaní motorkárskymi prilbami, ktorí fyzicky zaútočili na pracovníka SBS. Mužovi spôsobili zranenia v oblasti hlavy spôsobené opakovanými údermi kladivom do oblasti hlavy. Následne v predajni rozbili sklenené vitríny z ktorých odcudzili celkovo 14 ks luxusných hodiniek zn. HUBLOT v celkovej hodnote viac ako 150.000 ,-€. Z miesta následne odišli na neznáme miesto. V rámci vyšetrovania prebieha intenzívna spolupráca s príslušníkmi polície v Rakúsku, po páchateľoch tohto trestného činu intenzívne pátrame. ❗️V tejto súvislosti sa obraciame so žiadosťou o pomoc aj na verejnosť: v prípade ak občania v priebehu včerajšieho dňa spozorovali osoby na zverejnenom audiovizuálnom zázname alebo disponujú akýmikoľvek informáciami o ich pohybe ktoré by mohli napomôcť pri objasnení tohto skutku, žiadame ich touto cestou aby nás kontaktovali telefonicky na bezplatnom čísle polície 158 prípadne formou súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj❗️