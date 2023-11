Západní břeh Jordánu je jako ventil před výbuchem

„Následující noc se vrátili (Židé z nedaleké osady, pozn. red.), vtrhli do našeho domu a namířili na nás pušky. (…) Tak jsme rychle vzali nejnutnější věci, sehnali ovce a utekli jsme pryč.“ Tak popsal před pár dny listu The New York Times palestinský farmář situaci ve své vesnici nedaleko Hebronu.