Sadisti šířící hrůzu přes videa. Hamás je stejně brutální jako Islámský stát

Zvěrstva palestinských teroristů, kteří zaútočili na Izrael, si nezadají s těmi, jichž se dopouštěl Islámský stát (IS), Fronta an-Nusra a další odnože al-Káidy. Ukazují to záběry obětí a rukojmích Hamásu, jeho příslušníci a jeho příznivci, kteří jsou fascinováni kulturou násilí, je šíří po internetu s dvěma cíli – pochlubit se, co sami dokážou, a hlavně vyvolat strach.

Tisíce účastníků izraelského festivalu začaly v panice utíkat před útokem Hamásu. Řádění teroristů nepřežilo zhruba 260 lidí.Video: Reuters