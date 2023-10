KOMENTÁŘ: Útok Hamásu omluvit nelze. To musí pochopit i zastánci Palestinců

V Pásmu Gazy Palestinci ukázali, jak naložili se získanou svobodou, byť pravda ne úplnou, nešlo o samostatný stát. A co se stalo? Moci se chopilo hnutí Hamás, které podporovala většina obyvatel. Hamás své vítězství nepoužil k tomu, aby ukázal, jak skvěle umí vládnout k prospěchu obyvatel. Místo toho posiloval své ozbrojené složky a opakovaně útočil na Izrael, většinou ho ostřeloval raketami. Pokud tedy předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která aktuální zvěrstva v Partii na Primě odsoudila se slovy „to odsoudí úplně každý“, dodala, že od roku 2008 Izrael vedl čtyři války na palestinském území, zapomněla jaksi podotknout, že z tohoto území byl Izrael ostřelován raketami, které také zabíjely civilisty, a že nešlo o území jakkoli kontrolované Izraelem.

Podpora Hamásu, který je – jak ukázaly sobotní útoky – po právu označen jako teroristická organizace, by měla okamžitě skončit. A to jakákoli – slovní, materiální i finanční. Vyjádření různých propalestinských skupin a islámských aktivistických skupin podporujících Hamás a odsuzujících židovský stát jsou nechutná. Je smutné, když se jich účastní i radikální kongresmanky z demokratických socialistů Ameriky, kteří kandidují za demokraty. Doufám, že u nás se podobná šířit nebudou.

Měly by se nejen přerušit toky peněz, které získávají různé sporné neziskové organizace z Evropy většinou na různých náboženských shromážděních. Pečlivěji by se měla kontrolovat i humanitární pomoc, protože z dodávaného stavebního materiálu Hamás buduje tunely a kryty, kde vyrábí zbraně, školy využívá jako sklady zbraní a učí v nich mladé Palestince k nenávisti.

Muslimské menšině v Evropě by se nemělo dovolit lobbovat. Je pravda, že tím trpí i obyčejní Palestinci, ale nelze zapomínat, koho si ve volbách vybrali. To není o kolektivní vině. Má-li nastat mír, musí se vykořenit ideologie násilí, což bude těžké, protože Palestinci byli a jsou využíváni dalšími zeměmi, jako je Írán, pro vlastní cíle. Pokud to sami nepochopí, z bludného kruhu se jim vystoupit nepodaří a sen o vlastním státu se jim nepovede naplnit.