Rusko by mohlo Íránu prodat moderní zbraně ohrožující existenci Izraele, varoval šéf Mossadu

Šéf izraelské zpravodajské služby Mossad David Barnea v neděli varoval, že by Rusko mohlo Íránu dodat vyspělé zbraně, které by mohly ohrozit existenci Izraele. Podle něj by k takovým dodávkám mělo dojít výměnou za rakety krátkého a dlouhého doletu, které má Írán předat Rusku. Informuje o tom list The Times of Israel.

Foto: Profimedia.cz Šéf Mossadu David Barnea

Článek „Obáváme se, že Rusové Íráncům na oplátku předají to, co jim chybí, a to vyspělé zbraně, které jistě ohrozí náš mír a možná i naši existenci,“ řekl Barnea, podle něhož se Írán mimo bezpilotních dronů Šáhid chystá Rusku dodat i rakety krátkého a dlouhého doletu. Barnea to řekl ve svém projevu na výroční konferenci Mezinárodního institutu pro boj proti terorismu (ICT) na Reichmanově univerzitě v izraelské Herzliji, kde dále uvedl, že Írán zintenzivnil své pokusy o útoky na Izraelce a Židy v zahraničí. Izraelská špionážní agentura a její spojenci za poslední rok podle něj zmařili 27 takových případů. „Jednotky, které byly dopadeny, a zbraně, které byly zabaveny spolu s nimi, měly jasné cíle,“ řekl podle listu The Times of Israel šéf Mossadu, jenž poznamenal, že k takovým pokusům došlo „po celém světě, v Evropě, Africe, na Dálném východě i v Jižní Americe“. Nejen výměna vězňů. Na obzoru je širší dohoda USA–Írán, týká se i omezení jaderného programu Jako příklad uvedl loňský listopad, kdy podle něj mělo dojít ke zmaření pokusu exteritoriálních složek íránských Revolučních gard o zabití významného izraelského Gruzínce žijícího v hlavním městě Tbilisi. „Poškození Izraelců a Židů jakýmkoli způsobem, ať už zprostředkovaně, Íránci nebo íránskými zbraněmi propašovanými do Izraele, povede k aktivitě proti Íráncům, kteří teroristy vyslali, a to od pozemních operátorů až po velitele, kteří operaci schválili,“ prohlásil dále Barnea, který zdůraznil, že to „myslí vážně“. Ředitel Mossadu se dotkl i otázky íránského jaderného programu a potenciální dohody se světovými mocnostmi, která by znamenala zmírnění sankcí vůči Íránu. Barnea vyzval mezinárodní společenství, aby „bylo ve střehu“. „Známé íránské ambice v oblasti jaderných zbraní a jeho dřívější pokusy o jejich realizaci vyžadují, aby mezinárodní společenství bylo ve stavu vysoké pohotovosti a projevilo neochvějné odhodlání tyto ambice zmařit,“ řekl. Kdo na nás vztáhne ruku, tomu ji usekneme. Írán má nový dron, doletí až do Izraele