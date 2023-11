„Jako v Osvětimi“. Izraelci shromáždili osobní věci obětí útoku Hamásu

Předměty byly zatím rozděleny do dvou skupin – na ty, kde se podařilo určit vlastníka, a na ty, u nichž majitel zůstává neznámý. Nejvíce těchto předmětů bylo nalezeno v areálu hudebního festivalu Nova na jihu Izraele, kde ozbrojenci zabili stovky lidí a množství dalších odvlekli do Pásma Gazy.

„Samozřejmě že první, co vás napadá, když vidíte všechny ty boty a velké tašky s oblečením, je holokaust. Věc, kterou jsem jinde než v Osvětimi neviděla. Pro mě je to jako druhý holokaust. Nemohu, nenacházím žádná jiná slova, kterými bych popsala to, co tu vidíme. Předpokládám, že některé z těchto věcí patří lidem, kteří již nejsou mezi námi. Některé z věcí patří lidem, kteří jsou stále naživu, a my je máme v úmyslu najít,“ řekla agentuře AP Jael Richertová, vedoucí logistického centra izraelské policie.