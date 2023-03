Izraelský premiér odloží reformu justice o několik týdnů

Šéf strany Židovská síla Itamar Ben-Gvir je považován za největšího stoupence reformy. Souhlasil s tím, že poskytne Netanjahuovi čas, aby se pokusil reformu prosadit prostřednictvím jednání, a to zřejmě s představiteli opozice.

Výměnou za poskytnutý čas by měl Netanjahu schválit na dalším zasedání vlády vytvoření civilní „národní gardy“, o kterou Ben-Gvir usiluje, aby zvýšil veřejnou bezpečnost. Garda navíc bude spadat přímo pod Ben-Gvirovo ministerstvo národní bezpečnosti, uvedl The Times of Israel s odkazem na prohlášení, ke kterému je připojen písemný slib premiéra.