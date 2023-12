Izraelka převáží malé palestinské pacienty z Gazy. Rodina ji má za spolupracovnici Hamásu

Noy žije v severním Izraeli, ale její rodiče pocházejí z kibucu Alumim, jenž je jedním z těch, které byly napadeny. Dva její synovci bojují v Pásmu Gazy a čtyři dobrovolníky z její organizace zabilo teroristické hnutí Hamás.

Další dva z nich, Oded Lifschitz and Chaim Peri, jsou v současnosti rukojmími hnutí Hamás. Samotná Noy byla z událostí 7.října otřesená a se svým příběhem se svěřila serveru BBC.

„Zlomilo mi to srdce a řekla jsem si, že už nikdy s nikým v Gaze nepromluvím,“ řekla BBC s tím, že tento postoj jí vydržel pouze pár dní. Nakonec si řekla, že nedovolí, aby jí tyto události natolik změnily pohled na svět a lidskost.

Židé a Arabové v Haifě spolupracují na hledání krytů před raketami

Spolu s většinou dobrovolníků z organizace Road to Recovery nadále vozí Palestince ze Západního břehu Jordánu do nemocnic v Izraeli na léčbu rakoviny, transplantaci orgánů a dialýzu ledvin. Jakmile to bude možné, říká, že se opět vydá pro pacienty z Gazy.

Noy odmítá srovnávat Palestince s hnutím Hamás a dehumanizovat je. „Stejně jako my jsou obětí Hamásu, takže si myslím, že bychom jim měli dál pomáhat, protože to není jejich vina,“ řekla do telefonu reportérovi BBC.

„Nemůžeme odmítnout pomáhat dítěti s rakovinou. Naši sousedé potřebují pomoc a my jim pomoct musíme,“ dodává.

V současné době si začíná také dělat starosti o rodiny, které v Gaze zná. Blíží se zima a velká část domů je vybombardována a neobyvatelná.

Matka šestiletého dítěte, kterému byl transplantován orgán, napsala organizaci z místa zprávu: „Jsme v pořádku. Ale umřeme tady.“

Rodina ji viní ze spolupráce s Hamásem

Situace je pro Noy o to náročnější kvůli tomu, že její rodina je proti jejím aktivitám. Dokonce ji nařkli ze spolupráce s hnutí Hamás. Nepochopení navíc nekončí v rodině.

„Když projíždím s Palestinci v autě přes kontrolní stanoviště na Západním břehu, vojáci se mě ptají, jak mohu dělat to, co dělám,“ říká Noy s tím, že na to stejné se jí ptají i jiní lidé.

Americký senior ubodal šestiletého chlapce, protože byl Palestinec

„Teď je nebezpečné mluvit o utrpení dětí v Gaze – lidé se na mě dívají jako na nepřítele. Ale já to nedělám kvůli Palestincům, dělám to proto, že chci být hrdá na to, že jsem Izraelec. Věřím, že ať už jste Izraelec, nebo Palestinec, Žid, nebo Arab, lidé jsou lidé,“ dodává dojatě.

Navíc si myslí, že překlenout propast mezi Izraelci a Palestinci je teď těžší než kdy jindy.

„I lidé na levici říkají, že bychom měli srovnat Gazu se zemí. Obě strany se stále více radikalizují. Opravdu nevím, co se stane v budoucnu. Ale vím, že tu obě strany budou stále žít, takže musíme najít řešení,“ myslí si Roy.

Převážet pacienty z Pásma Gazy vnímá jako svoje poslání, kterého se nechce vzdát. Jakmile to bude možné, bude charitativní organizace Road to Recovery opět jezdit i do Gazy. Nyní Noy jen doufá, že tam všichni dětští pacienti přežili.

Podle jejich slov ale budou potřebovat finanční podporu z venčí, protože Izrael jim všechny finanční příspěvky pozastavil.