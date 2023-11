Židé a Arabové v Haifě spolupracují na hledání krytů před raketami

Šafútová se k tomuto kroku rozhodla kvůli obavám z vypuknutí totální války mezi Izraelem a Hizballáhem. „Byla jsem dojatá. Opravdu jsem si nemyslela, že přijdou Židé,“ řekla listu The Times of Israel (TOI) Třiačtyřicetiletá zdravotní sestřička a matka tří dětí Šafútová, která stejně jako většina ze zhruba 280 tisíc obyvatel města nemá ve svém domě protiletecký kryt.

Jak ale uvedla, dobrovolníci společnými silami vytipovali částečně snížené parkoviště a dva velké výklenky, které by měly během raketové palby Hizballáhu poskytnout větší ochranu než pobyt na ulici nebo v nezpevněném domě.

Společné úsilí připravit špatně připravenou Haifu na možnou válku, stejně jako jeho multietnický charakter, mnozí lidé považují za symbol arabsko-židovského soužití a aktivismu. A to navzdory vnímanému zanedbávání města vládou a jeho hlubokým socioekonomickým rozdílům, poznamenal TOI.

I přesto se ale v arabsko-židovském dialogu najdou projevy nacionalismu. Jednoho arabského dobrovolníka, který si nepřál být jmenován, přistihl list The Times of Israel s přívěskem, který vyobrazuje palestinskou vlajku na území Izraele. „Jsem hrdý Palestinec a tohle mi připomíná, kdo jsem,“ uvedl a dodal, že má kvůli „židovským ultranacionalistům“ strach o svoji bezpečnost.

Haifa má dvě kategorie protileteckých krytů, a to městské, kterých je asi 110, a stovky takzvaných soukromých krytů, které se z velké části nachází uvnitř obytných budov, uvedl TOI.

Arabské i židovské čtvrti mají zpravidla stejný počet veřejných krytů. Ty arabské však mají mnohem méně těch soukromých, a to „zejména kvůli odlišné architektuře“, vysvětlil Yuval Schlisel, osmadvacetiletý komunitní aktivista, který vede iniciativu za připravenost hnutí Rov Hair.

Zatímco v židovských čtvrtích stojí spíše výškové bytové domy, v nichž dodavatelé v posledních desetiletích ze zákona museli budovat kryty, v arabských ulicích stojí spíše nižší dvojdomky, z nichž mnohé jsou více než sto let staré.

Podle zpráv Velitelství izraelské domobrany je Hizballáh jenom na Haifu schopný vypálit asi čtyři tisíce raket denně. Při takovém scénáři by v oblasti Haifského zálivu mohly zahynout stovky lidí, další tisíce by mohly být zraněni. Pravděpodobně by však došlo také k poškození klíčových částí infrastruktury a ochromení izraelského hospodářství.