Do Izraele dorazil šéf CIA

Šéf americké tajné služby je v Izraeli dva dny poté, co v židovském státě jednal šéf americké diplomacie Antony Blinken. Ten rovněž na jednání s izraelskými lídry navazuje rozhovory s představiteli arabských zemí ve snaze zabránit rozšíření bojů do jiných částí Blízkého východu či koordinovat dodávky humanitární pomoci do Gazy.