Al-Arabíja: Hamás vymění stovku rukojmích za palestinské ženy a děti z izraelských věznic

Úmluva OSN o právech dítěte stanoví, že do osmnácti let je člověk dítětem, pokud ho právní ustanovení neučiním zletilým dříve. Mezi vězněnými v izraelských věznicích označovanými jako děti tak jsou vesměs teenageři.

To však podle Al-Arabíji rázně odmítl izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který prohlásil, že příměří bude možné teprve tehdy, až teroristé z Hamásu propustí všechny rukojmí.

Podle listu The New York Times navrhovaná dohoda o příměří zahrnovala především osvobození dětí, žen, starých a nemocných lidí. Izrael údajně krátce odložil vstup svých jednotek do Pásma Gazy, aby vyjednavači měli čas pokusit se dosáhnout dohody.