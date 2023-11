Nad Pásmem Gazy se střídá nejméně šest amerických dronů. Spolu se satelity pátrají po rukojmích

„Na podporu snah zachránit rukojmí podnikají USA neozbrojené lety nad Gazu a poskytují rady a asistenci našim izraelským partnerům v jejich snaze zachránit rukojmí,“ uvedl pro The New York Times mluvčí Pentagonu Pat Ryder. „Lety těchto bezpilotních letadel začaly po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října,“ poznamenal.

Podle webů sledujících pozice letadel by mělo jít o drony MQ-Reaper, uvedla pro list The New York Times Amelia Smithová, která se problematice věnuje.