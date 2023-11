Úmluva OSN o právech dítěte ovšem stanoví, že do osmnácti let je člověk dítětem, pokud ho právní ustanovení neučiním zletilým dříve. Mezi dětskými oběťmi, jak o nich informuje Hamás, také mohou být zfanatizovaní teenageři odhodlaní vést džihád.

Některá západní média jako list The Guardian nebo stanice BBC, když informují o číslech zveřejněných ministerstvem zdraví Hamásu, která není jak ověřit, proto už nepíší o dětských obětech, ale o obětech z řad nezletilých. Ono je to celkem logické, protože mezinárodní právo umožňuje rekrutovat do armády od patnácti let – i když v řadě vyspělých zemí je hranice vyšší.

OSN však v duchu úmluvy označuje za dětské oběti všechny pod osmnáct let. Hamás nemá důvod se toho nedržet – vysoké počty dětských obětí vyvolávají silné emoce. Jako když v pondělí řekla výkonná ředitelka Dětského fondu OSN Catherine Russellová, že každý den je v Gaze zabito nebo zraněno více než 420 dětí, což by mělo každým otřást. Bohužel z těchto čísel není jasné, kolik z nich bylo zapojeno do nějakých aktivit teroristického Hamásu, což naneštěstí není až tak výjimečné.

A jsou o tom i doklady. Sama OSN na 64. zasedání Rady lidských práv na přelomu února a března 2021 projednávala zprávu dozorčí organizace UN Watch, která monitoruje, zda Spojené národy dodržují svou chartu. Věnovala se v ní 17 Palestincům ve věku 11 až 17 let, kteří byli zabiti izraelskými bezpečnostními silami, aniž by vojákům hrozilo, že je zabijí nebo zraní. Ukázalo se, že nejméně devět z nich bylo spojeno s teroristickými skupinami. Šest jich bylo z Pásma Gazy, kde se zapojili do akcí s cílem narušit hraniční plot. Další pocházeli ze Západního břehu Jordánu, z nichž čtyři přímo útočili nožem na Izraelce a jednoho dokonce ubodali. Mnozí podle zprávy dali najevo touhu stát se mučedníky.

To neznamená, že při izraelských náletech neumírají nevinné děti, což je špatně a nemělo by se tak dít. Když však generální komisař Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě Philippe Lazzarini na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN uvedl, že téměř 70 % z nahlášených zabitých v Pásmu Gazy jsou děti a ženy, toto už nezaznělo.

A Hamás se stará, aby měl v budoucnosti dost bojovníků pro své vojenské křídlo, jako to dělali nacisté, když posílali chlapce ve čtrnácti do Hitlerjugend. Desítky tisíc mladých Palestinců se účastní letních táborů Hamásu, kde probíhá nejen náboženská výuka, jež je má připravit obětovat se, a kde se připravují pro výcvikové tábory Hamásu, kde už se učí boji.

Mnozí jsou tak zfanatizovaní, že se zapojují do teroristických aktivit ještě před dosažením patnácti let. Hamás je klidně zneužije. Ve zmíněné zprávě UN Watch jsou jmenovány čtyři děti ve věku 13 a 14 let, z nichž tři řekly, že se od plotu chtěly vrátit jako mučedníci jdoucí ve stopách Alláha.

Využití dětských vojáků, tedy dětí do 15 let, nejen k boji, ale i různým dalším úkolům, jako je předávání zpráv, průzkum nebo pomocné práce, je v rozporu s konvencí OSN o právech dítěte a s ní spojeným protokolem o zapojení dětí do ozbrojených konfliktů, ke které se Palestinská samospráva připojila v roce 2014. A je rovněž v rozporu se statutem Mezinárodního trestního soudu (ICC), přičemž římské konvence palestinská samospráva podepsala v roce 2015. Nemohou sloužit ani jako spojky nebo zvědové či jinak pomáhat ozbrojeným složkám, třeba v kuchyni.

Zfanatizované hochy z Hitlerjugend, kteří padli, když se pokoušeli zastavit pancéřovou pěstí tanky, taky nikdo nelitoval. Byli logicky cílem.

Cynickému Hamásu oběti nevadí, jeho vedení už na počátku války uvedlo, že počítá s tím, že boj za svobodu, tedy za zničení Izraele, si vyžádá mučedníky, protože i boj Sovětského svazu proti nacistickému Německu si vyžádal 30 milionů mrtvých. Osud civilistů ho nezajímá. Člen politbyra Hamásu Musá abú Marzúk v rozhovoru pro arabské vysílání stanice Russia Today řekl, že o civilisty v Gaze se má postarat OSN. „Pětasedmdesát procent populace Gazy jsou uprchlíci a odpovědností OSN je postarat se o ně,“ řekl na dotaz, proč když je Gaza prošpikovaná tunely, neexistuje jediný protiletecký kryt pro civilisty.

Dodal, že potřeby obyvatel Pásma Gazy má zajišťovat Izrael jako země, která je okupuje, což jí nařizují Ženevské konvence. Jaksi pominul, že se Izrael z Gazy stáhl a Hamás i Islámský džihád z něj vypalují desetitisíce raket na Izrael, což stejné konvence zapovídají. O ochranu civilistů včetně dětí se přitom má především starat stát či orgány samosprávné autonomie.

Hamás, jehož ministerstvo tak rádo operuje dětskými oběťmi, se přitom neštítil 7. října děti zabíjet a unášet. Na Tik Toku se nyní objevilo pětivteřinové video uploadované z Gazy, na němž je unesená 37letá Doron Ašerová se svými dvěma dcerami – dvouletou Raz a čtyřletou Aviv.