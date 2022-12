Blinken: Írán dělá chybu, ignoruje skutečnou příčinu nepokojů

Velká část Íránců tuto porážku slavila, protože to znamenalo, že režim nebude mít co využít ke své propagandě. Prohru oslavoval i 27letý Mehrán Samak, který na podporu demonstrantů zatroubil v autě. Bezpečnostní složky ho za to střelily do hlavy a mladík na místě zemřel, uvedla lidskoprávní organizace Iran Human Rights.