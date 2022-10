Auta mířící z Krymu tvoří u poškozeného mostu dlouhé fronty

Záběry ukazují dlouhou frontu aut čekajících na Krymu na přejezd poškozeného mostu směrem do Ruska. Podle Reuters šlo o tisíce řidičů.

„Dostali jsme se sem dopoledne v 11:10 dopoledne a budeme tu muset zůstat, protože se potřebujeme vrátit domů. Myslím, že most přejedeme do půlnoci,“ řekl agentuře Reuters jeden z řidičů Arťom Babák.

Devatenáct kilometrů dlouhý most v sobotu časně ráno poškodil výbuch, při němž utrpěla železniční i silniční část, kus vozovky se zřítil do moře. Doprava na mostě se zastavila, ruské agentury ale v neděli uváděly, že silniční i železniční provoz byl už do jisté míry obnoven.