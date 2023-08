V USA zatkli dva členy námořnictva, měli Číně prodávat tajné informace

Američtí představitelé uvedli, že 26letý Wen-cheng Čao byl obviněn ze spiknutí a úplatkářství za to, že měl zaslat svému čínskému spojenci fotografie a videa obsahující „citlivé americké vojenské informace“, a to výměnou za zhruba 15 tisíc dolarů (asi 332 tisíc korun).

Druhý člen amerického námořnictva Ťin-čchao Wej měl Číně vyzradit informace o amerických válečných lodích, a to včetně obojživelné útočné lodi USS Essex, na které sám sloužil. Z ní měl Číně poslat desítky technických příruček, které popisovaly zbraně a vojenské aktivity plavidla.

Za to ho Spojené státy obvinily ze spiknutí za účelem zaslání informací o národní obraně do Číny. Podobně jako Wen-cheng za to měl inkasovat tisíce dolarů, přesnou částku nebo věk podezřelého ale američtí představitelé neuvedli. Podle listu Al Jazeera měl začít s Čínou spolupracovat v roce 2022.