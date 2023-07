Čína tlačí na Ujgury, aby špehovali bojovníky za lidská práva. Vyhrožuje jejich rodinám

Do Spojeného království utekl například muž pod přezdívkou Alim, který nebyl se svojí matkou v kontaktu přes šest let.

Nabízeli mu však i peníze za to, že se spřátelí s vedoucími protestních skupin, z nichž mnozí byli občané Spojeného Království. Ty měl pozvat do restaurace na večeři a zaplatit za ně útratu.

Tento návrh ovšem přišel s výhružkou, že pokud odmítne, jeho rodina by mohla přijít k újmě.

„Hlavní strategií je rozdělování rodin,“ řekl Tobin. Podle něj telefony v Číně nezvedají ani ti rodinní příslušníci, kteří by mohli. Bojí se totiž, že budou hovory monitorovány a že je svobodná komunikace vystaví riziku.

Jedním z nich byl například Abdurehim, který přiletěl do Istanbulu v roce 2014 a který utekl z Číny o rok dříve. „Turecko bylo úplně jiné než všechno, co jsme zažili. Mohli jsme cestovat, kam jsme chtěli. Policie nás neobtěžovala,“ uvedl. „Nemohl jsem uvěřit, že je takový život možný,“ dodal.

V posledních několika letech se však situace Ujgurů v Turecku změnila. Zprávy o tom, že policie sídlící v Číně vyvíjí nátlak na lidi, aby se navzájem špehovali, pronikly do komunit a rozdrobily je.

„Mladí lidé se od ujgurských protestů a setkání distancují. Obávají se, že by tam lidé mohli být špioni,“ dále uvedl a smutně dodal, že čínský plán bohužel funguje.

Její manžel Han je totiž Číňan. Poté, co Julia odstartovala kampaň ve prospěch Ujgurů, začala čínská policie navštěvovat Hanovu rodinu s tím, že se chce „spřátelit“.

Nedávno si navíc se švagrovou telefonovala, „úplnou náhodou“ se však u ní zastavil čínský policista, který do telefonu řekl, aby si „jeho návštěvu nevykládali špatně“ a že se zastavil kvůli „delikátním“ vztahům mezi Spojenými státy a Čínou.

Tobin si ale uvědomuje komplikace spojené s řešením tohoto problému. „Říci ‚Chcete mluvit se svou rodinou?‘ není zločin. Víme, že je to hrozba. Víme, že to rozbíjí komunity a způsobuje psychické problémy a traumata, ale na britské půdě to není trestný čin,“ uvedl.