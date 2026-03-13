Hlavní obsah

Sledujte, co se dnes s těmi vyšinutými šmejdy stane, hrozí Trump Íránu

Vojtěch Bauer

Máme bezkonkurenční palebnou sílu a neomezenou munici, sledujte, co se s těmi vyšinutými šmejdy stane, pohrozil Íránu na své vlastní síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Podle něj íránský režim 47 let zabíjí nevinné civilisty a on, jakožto 47. americký prezident, bude s hrdostí zabíjet je.

Foto: Julia Demaree Nikhinson, ČTK/AP

Americký prezident Donald Trump

Trump nejprve zopakoval, že USA totálně ničí „teroristický režim Íránu“, a to vojensky, ekonomicky „i jinak“. „Íránské námořnictvo je pryč, jejich letectvo už neexistuje, rakety, drony a vše ostatní je zničeno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského,“ napsal v příspěvku.

„Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezené množství munice a spoustu času – sledujte, co se dnes stane s těmito vyšinutými šmejdy. 47 let zabíjeli nevinné lidi po celém světě a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Jaká to je čest!“ doplnil.

Spojené státy společně s Izraelem zaútočily na Írán v sobotu 28. února. Od té doby zničily stovky íránských cílů a zlikvidovaly řadu nejvyšších představitelů země, včetně ajatolláha Alí Chameneího. Jeho nástupcem se stal jeho syn Modžtaba Chameneí.

Írán v reakci útočí na americké základny, Izrael a na země Perského zálivu. Zasáhl několikrát Dubaj, útočil i na Katar, Bahrajn či Jordánsko.

EU se musí spojit proti Trumpovi, hřímá Kallasová

