Sledujte, co se dnes s těmi vyšinutými šmejdy stane, hrozí Trump Íránu

Článek
Trump nejprve zopakoval, že USA totálně ničí „teroristický režim Íránu“, a to vojensky, ekonomicky „i jinak“. „Íránské námořnictvo je pryč, jejich letectvo už neexistuje, rakety, drony a vše ostatní je zničeno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského,“ napsal v příspěvku.
„Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezené množství munice a spoustu času – sledujte, co se dnes stane s těmito vyšinutými šmejdy. 47 let zabíjeli nevinné lidi po celém světě a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Jaká to je čest!“ doplnil.
Spojené státy společně s Izraelem zaútočily na Írán v sobotu 28. února. Od té doby zničily stovky íránských cílů a zlikvidovaly řadu nejvyšších představitelů země, včetně ajatolláha Alí Chameneího. Jeho nástupcem se stal jeho syn Modžtaba Chameneí.
Írán v reakci útočí na americké základny, Izrael a na země Perského zálivu. Zasáhl několikrát Dubaj, útočil i na Katar, Bahrajn či Jordánsko.