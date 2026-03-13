EU se musí spojit proti Trumpovi, hřímá Kallasová

Článek
Šéf Bílého domu použil proti EU cla a další ekonomické hrozby, zvažoval anexi Grónska, které patří Dánsku, a využil závislost Evropy na Washingtonu v oblasti obrany a bezpečnosti, aby donutil Brusel ke spolupráci. Jeho hnutí MAGA také rozšířilo svou podporu krajně pravicových, populistických a euroskeptických stran v EU, shrnul deník.
„Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rádi Evropskou unii,“ řekla Kallasová. Dodala, že přístup Washingtonu odráží taktiku používanou „našimi protivníky“. Za protivníky Evropy jsou nejčastěji považovány Rusko a Čína, Kallasová je nicméně nezmínila.
„Máme (s USA) velmi komplikovaný vztah. Pokud si přečtete (americkou) strategii národní bezpečnosti a strategii národní obrany, myslím, že by neměly být žádné iluze,“ sdělila v rozhovoru. Na mysli měla dokumenty, které Bílý dům zveřejnil v prosinci a lednu a které vyzývaly k „pěstování odporu“ v Evropě a k nutnosti „kalibrovat“ vojenskou podporu USA kontinentu.
Bílý dům nejen v dokumentech tvrdí, že evropské vlády omezují svobodu projevu, brání míru na Ukrajině a provádějí migrační politiku, která povede k „vymazání civilizace“.
Trump také podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána, nejvíce prokremelského a euroskeptického lídra EU, v jeho těsném boji o znovuzvolení v parlamentních volbách, které se uskuteční 12. dubna. Americký viceprezident JD Vance také podpořil krajně pravicové kandidáty, zejména Alternativu pro Německo v loňských parlamentních volbách.
Kallasová uvedla, že 27 členských států EU se neshoduje na tom, jak zacházet se vztahy s USA. „Naše reakce by neměla být ‚Pojďme s (Trumpem) jednat bilaterálně‘, ale… ‚Pojďme s nimi jednat společně‘… Nelíbí se jim, že jsme spolu, protože když jsme spolu, jsme rovnocennými partnery.“
Kallasová, bývalá estonská premiérka, uznala, že Trumpův postoj posílil argumenty Francie a dalších zemí, které prosazují „autonomnější“ Evropu, která je méně závislá na USA, zejména v oblasti obrany. Varovala však, že příliš rychlý postup by mohl být kontraproduktivní.
V krátkodobém horizontu podle ní existuje „prostor pro obojí“ – uklidnění Trumpa i snížení závislosti na USA. „Musíme nakupovat od Ameriky, protože nemáme potřebné prostředky, možnosti ani schopnosti,“ řekla. „Zároveň ale musíme investovat do našeho vlastního obranného průmyslu… abychom nesázeli vše na jednu kartu.“