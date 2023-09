Ruští diplomaté se změnili v roboty, tvrdí náměstkyně amerického ministra

Diplomacie a diplomaté byli dlouho důležitou součástí ruské zahraniční politiky. To se však začalo měnit v letech od anexe Krymu do začátku únorové invaze, uvedla stanice BBC, která se na proměny ruské diplomacie ptala jak bývalých diplomatů, tak expertů na Kreml. Potvrdila to i americká náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová.

Foto: Gleb Garanich, Reuters Náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová na tiskové konferenci v Kyjevě