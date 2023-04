Pište masivně guvernérovi, vyzývá TikTok. V Montaně se hlasuje o jeho zákazu

Zmíněný zákon už v březnu prošel regionálním senátem, nyní o něm rozhodují v dolní komoře místního zákonodárného sboru, kde má rovněž vysoké šance na schválení, upozornil list The New York Times .

Aplikace mimo jiné vyzvala své uživatele, aby masivně psali e-maily guvernérovi Montany Gregu Gianfortemu. „Někteří manažeři TikToku se obávají, že pokud v Montaně zákon schválí, mohlo by to vést k dominovému efektu v dalších státech… A to by následně ve Washingtonu mohlo vytvořit podhoubí pro celonárodní zákaz,“ napsal list The Wall Street Journal s tím, že podobnou „lavinu“ firma v USA nedávno zažila.