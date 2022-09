Média luští fotky tajných dokumentů z Trumpova Mar-a-Lago

Snímek ukazuje množství desek s jasným označením „přísně tajné“ a „tajné“. Ze soupisu přitom vyplývá, že agenti v rezidenci Mar-a-Lago zabavili nejen zhruba sto utajovaných dokumentů, ale také asi 40 prázdných desek s tímto označením – aniž by bylo jasné, kde skončily dokumenty, které předtím zřejmě tyto desky obsahovaly.

To nahrává podezření vyšetřovatelů, že Trump neodevzdal Národnímu archivu či jiným úřadům dokumenty, které ze zákona měl – a to ani poté, co archivu letos předal několik desítek krabic i s utajovanými dokumenty.