Biden přiznal obavy: Chaos ve sněmovně může ohrozit pomoc Ukrajině

„Vyvolává to ve mně obavy,“ odpověděl podle The Guardian Biden na otázku novináře, zda by odvolání Kevina McCarthyho z postu předsedy Sněmovny reprezentantů mohlo ohrozit pomoc Ukrajině.

Spojené státy teprve o víkendu odvrátily hrozbu tzv. shutdownu, kdy by administrativa nemohla čerpat další prostředky, protože by narazila na strop výše zadlužení. To by zastavilo nejen financování řady úřadů, ale také by nebylo možné pomáhat Ukrajině. McCarthy vyjednal dohodu o dočasném financování, která však vedla radikální republikány k tomu, aby navrhli jeho odvolání.