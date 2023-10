Dočasný rozpočet, který schválil Kongres, nepočítá s pomocí Ukrajině

Poté, co neuspěl s několika návrhy rozpočtu, dokázal předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy v sobotu na poslední chvíli získat dostatečnou podporu pro schválení dočasných financí, jež zajistí chod vládních úřadů a institucí v následujících 45 dnech. Američtí zákonodárci tím získali dodatečný čas pro to, aby přijali dlouhodobý rozpočet pro nový fiskální rok, který v zemi započal 1. října.

Pokud by ke schválení rozpočtu nedošlo, vládní úřady a instituce ve Spojených státech by musely fungovat v omezeném režimu. Zavřena by zůstala muzea, národní parky, výzkumná centra či zdravotnická zařízení financována vládou. Statisíce státních zaměstnanců by také zůstaly doma na neplaceném volnu.